Mama van verongelukte zoon ijvert voor O.V.O.K.-praatgroep in Schilde: “Een kind verliezen is het zwaarste wat er is” Ewoud Meeusen

15 november 2019

19u01 0 Schilde Drie jaar na het overlijden van haar zoon, richt Micheline Duysens zich tot Ouders Van een Overleden Kind (O.V.O.K.) om een praatgroep op te richten in Schilde. Op die manier wil het NVA-gemeenteraadslid lotgenoten één keer per maand samenbrengen: “Na een aantal jaar denk je dat je over het verlies van je kind bent. Maar je krijgt het nooit helemaal verwerkt. Het is belangrijk dat ouders hun ervaringen blijven kwijt kunnen in een praatgroep”, verduidelijkt Duysens.

In de nacht van 25 op 26 september 2016 sloeg voor Micheline Duysens het noodlot toe. Haar zoon Didier Bartholomeus verdronk op 25-jarige leeftijd na een nachtje stappen voor zijn verjaardag in de Merksemse Dokken. Naar aanleiding daarvan wil Duysens een O.V.O.K.-praatgroep in Schilde oprichten. Wat de Kempen betreft, organiseert vzw O.V.O.K. al bijeenkomsten in Turnhout en Deurne. Maar Duysens zou ook graag een praatgroep in de Voorkempen starten: “Op die manier bereiken we mensen uit randgemeentes als Schilde, Oelegem, Ranst en Zoersel. Er is wel interesse voor, want ik kreeg via Facebook al een berichtje. Zelf ken ik ook heel wat ouders met overleden kinderen”, verduidelijkt Duysens.

Oneindig rouwproces

Duysens wil de praatgroep vooral starten om ouders met overleden kinderen niet in de koude te laten staan: “Op rouwen rust nog steeds een taboe. Vaak zeggen mensen me dingen als ‘Ben je er nu nog altijd niet over?’ of ‘Het is toch al zo lang geleden?’. Voor hen draait de wereld door, maar als ouder raak je er nooit over. Het verlies van een kind is het zwaarste wat er is”, zegt Duysens met een krop in de keel. Duysens volgde zelf een cursus Eerste Hulp bij Psychische Problemen (EHBP). Zij zal de praatgroep met ondersteuning van O.V.O.K. dan ook begeleiden. Geïnteresseerden kunnen zich steeds wenden tot Mich.Duysens@hotmail.com.