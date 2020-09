Lokaal loket kinderopvang Voorkempen is geboren: ouders krijgen hulp in zoektocht naar kinderopvang emz

25 september 2020

15u34 5 Schilde Het Huis van het Kind Voorkempen heeft vrijdag het lokaal loket kinderopvang Voorkempen opgestart. Met een website en het fysiek antennepunt Imke Aernouts wil het initiatief (toekomstige) ouders helpen in de zoektocht naar kinderopvang in de gemeenten Brecht, Schilde, Zoersel, Zandhoven en Wijnegem. Bij de lancering van het initiatief horen uiteraard geboortekaartjes en suikerbonen.

Op de website van Kind & Gezin was de naam van Aernouts al wel sinds januari te vinden als ‘kinderopvangzoeker’. “Toen al kwamen er een dertigtal ouders met vragen hoe ze in godsnaam aan het vinden van een kinderopvang moesten beginnen”, schetst Emma Lambregts, coördinator van het Huis van het Kind Voorkempen.

Handige zoekcriteria

Met het lokaal loket kinderopvang Voorkempen wil het Huis van het Kind Voorkempen de ouders daarin beter begeleiden. Op de website worden alle opvanginitiatieven in de regio gecentraliseerd. Daarbij kunnen ouders verschillende criteria aangeven: op welke route, welke uren, de prijs, de soort kinderopvang... Op de website kunnen ze ook een opvangaanvraag doen, die dan rechtstreeks naar de opvanglocatie wordt gestuurd.

Vooral die werking over de gemeentegrenzen heen is volgens Brechtse jeugdschepen Frans Van Looveren (CD&V-CDB) een grote troef. “Zeker met het woon-werkverkeer in het achterhoofd is dat gunstig.” Wie bijvoorbeeld in Schilde woont, maar in Wijnegem werkt, kan ook daar makkelijk een opvang zoeken dankzij het loket.

Fysiek antennepunt

Ook persoonlijke hulp voorziet het nieuwe loket. Daarvoor is Imke Aernouts aangesteld als fysiek antennepunt. Ze is per mail of telefonisch bereikbaar, maar ouders kunnen bij haar ook op afspraak terecht in het Huis van het Kind in Zandhoven of Zoersel en in het Sociaal Huis van Brecht, Schilde of Wijnegem.

Naast mee opvang zoeken brengt het loket ook mogelijke tekorten in kaart. “We hebben dus ook een signaalfunctie tegenover de gemeente en Kind en Gezin”, aldus Aernouts. “Wij zitten met een tekort aan plaatsen waarbij ouders volgens inkomen betalen en niet aan een vrij tarief. Het is belangrijk om die nood te kunnen aantonen aan het Kind en Gezin”, zegt Kathleen Krekels (N-VA), schepen voor Jeugd in Schilde.

Doopsuiker en geboortekaartjes

Het gloednieuwe loket zal haar start op een originele manier verder bekendmaken. Op plekken waar heel wat (toekomstige) ouders passeren, worden geboortekaartjes en doopsuiker verspreid: van kraamafdelingen en gynaecologen tot apotheker en Dienst Bevolking.

Meer info via www.kinderopvangvoorkempen.be. Antenne Imke Aernouts is te bereiken via kinderopvang@huisvanhetkindvoorkempen.be of 0470 21 51 95.