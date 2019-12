Leerlingen Wonderwijzer zamelen met kraampjesverkoop 2.150 euro in voor de Warmste Week emz

21 december 2019

11u45 4 Schilde Vrijdagochtend zorgden de leerlingen van basisschool Wonderwijzer voor een opbrengst van 2.150 euro voor de Warmste Week. De kinderen trakteerden ouders, grootouders en sympathisanten op belegde broodjes, snoepzakjes, soep, wafels, koekjes en wafels. De leerlingen mochten zelf kiezen aan welk goed doel ze de opbrengst van hun eigen kraampje zouden schenken.

De Warmste Week streek deze week niet alleen neer in Kortrijk, maar ook in Schilde. Naar traditie nodigden kleuter- en basisschool Wonderwijzer ouders, grootouders en sympathisanten uit voor zijn ‘kerstbabelut’. De leerlingen zorgden voor allerhande lekkers. De opbrengst van de actie bracht 2.150 euro op. Daarnaast zamelde Wonderwijzer in het kader van de Warmste Week met zijn pastaverkoop tussen 13 november en 2 december 4.450 euro in voor Monnikenheide, een instelling voor mensen met een fysieke en mentale beperking.