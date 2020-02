Leerlingen in fluo palmen straat in: “Meer aandacht voor verkeersveiligheid” emz

21 februari 2020

17u47 5 Schilde Afgelopen vrijdagnamiddag hebben de leerlingen van basisschool Vennebos in Schilde een deel van de Kasteeldreef aan de school ingepalmd. Gekleed in fluo legden ze met fietsjes, steps, rollerschaatsen en andere voertuigen een parcours af. Als afsluiter van het verkeersproject ‘Helm Op Fluo Top’ riep de school met die actie op tot meer verkeersveiligheid. “Vaak rijden automobilisten aan de school nog te snel”, zegt directrice Karen Vandereyken.

“De leerlingen die in fluo of met een helm naar school kwamen, kregen de afgelopen weken stickers”, licht Vandereyken toe. De actie liep tot aan de krokusvakantie. Voor de slotdag kwamen alle kleuters en leerlingen van de lagere school verkleed in fluo. Daarbij werd in iedere klas ook een Mister en Miss Fluo gekozen. In de namiddag richtte de school een deel van de Kasteeldreef in als ‘Fluostraat’, waar de kinderen naar hartenlust konden spelen.

Verkeersveiligheid

Achter de actie schuilt niet alleen een boodschap voor de kinderen die naar school komen, maar ook voor de auto’s die aan het Vennebos passeren. Volgens de directrice rijden chauffeurs ‘s morgens en ‘s avonds toch te snel, hoewel de school zich in een zone 30 bevindt. “We willen meer aandacht voor de verkeersveiligheid door de automobilisten er attent op te maken dat het hier een schoolomgeving is. Dat doen we vandaag op een ludieke manier”, besluit directrice Vandereyken.