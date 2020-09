Laatste kans om lokale cadeaubon te verzilveren: geschenkje van gemeente Schilde vervalt donderdag emz

25 september 2020

12u56 0 Schilde De inwoners van de gemeente Schilde hebben nog tot woensdag 30 september de tijd om hun #shoplokaal_bon van tien euro te spenderen bij plaatselijke winkels. Nadien vervalt de geldigheid onherroepelijk.

De gemeente maakte in april 400.000 euro budget vrij om onder meer de inwoners een hart onder de riem te steken met een lokale waardebon in de vorm van een betaalkaart. Het krediet kon gebruikt worden in winkels van Schilde en ‘s-Gravenwezel. Dat moest tegelijkertijd zorgen voor een impuls aan de lokale economie. De geldigheid van de bon loopt stilaan op z’n einde. Tot woensdag blijft die nog geldig. De waardebon moet wel eerst online geactiveerd worden op de betaalkaart.