Knip in Oudebaan permanent doorgevoerd emz

21 januari 2020

12u21 0 Schilde De gemeenteraad van Schilde heeft op maandag 20 januari besloten de knip in de Oudebaan als permanent te bestendigen. De proefopstelling kon de afgelopen maanden op veel bijval rekenen bij de buurtbewoners, aangezien die zorgde voor meer verkeersveiligheid.

De voorbije jaren waren er verschillende klachten over het toenemende sluipverkeer in de Oudebaan tussen de Turnhoutsebaan en de Waterstraat. Daarom voerde het gemeentebestuur van Zoersel in 2018 in samenwerking met het gemeentebestuur van Schilde een grondige analyse uit van de verkeersproblematiek in de woonstraat. Op basis daarvan zette de gemeentes Zoersel en Schilde een proefproject op: de Oudebaan werd midden maart geknipt. Dat gebeurde net voorbij de inrit naar de apotheekparking voor wie komt van de Turnhoutsebaan in rijrichting Waterstraat. Zo bleef de apotheek wel bereikbaar. De Oudebaan werd voor gemotoriseerd verkeer enkel toegankelijk vanuit de Waterstraat.

Geslaagde proefperiode

De meeste buurtbewoners stonden bij de aanvang van de knip al positief tegenover het proefproject. De knip bleek daadwerkelijk zijn vruchten afgeworpen te hebben wat verkeersveiligheid betreft. Dat bleek uit de resultaten van de enquêtes bedeeld in de Oudebaan in het gedeelte tussen de Turnhoutsebaan en de Waterstraat. De negen respondenten waren er unaniem over akkoord dat het afsluiten van de Oudebaan bijgedragen had tot meer verkeersveiligheid op straat en dat de knip op de juiste locatie gebeurde. Acht bewoners vinden dat de straat aangenamer was om in te wonen en dat de knip dan ook behouden moet blijven. Slechts één bewoner meent dat er geen wezenlijk verschil is met vroeger en dat de knip niet behouden moet blijven.

De gemeenteraad besloot op basis van de resultaten voortkomend uit de enquêtes en het gunstig advies van de verkeerscel de knip permanent te maken: “Het behoud draagt bij tot een verkeersveilige en aangename woonomgeving”, klinkt het. Ook CD&V Schilde loofde het initiatief: “Wij zijn grote voorstander van verkeersmaatregelen in functie van de veiligheid voor de zwakke weggebruiker”, zegt CD&V-gemeenteraadslid Hans Hanssen