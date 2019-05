Klein deel Picardiëbos mag verkaveld worden: “Bouwgrond overkopen zou gemeente miljoen euro kosten” Toon Verheijen

21 mei 2019

14u16 0 Schilde Er rijst weer onrust in de wijk rond het Picardiëbos in Schilde omdat het OCMW van Antwerpen, dat er bouwgronden heeft, een verkavelingsvergunning heeft gekregen, ondanks alle discussies over de betonstop. “We kunnen als gemeente moeilijk een miljoen euro neertellen voor de bouwgronden”, aldus burgemeester Dirk Bauwens (N-VA).

Het Picardiëbos, en dus ook het stukje woongebied, is al decennialang in handen van het OCMW van Antwerpen. Het OCMW zoekt nu in verschillende gemeentes een manier om de eigendommen te verkopen. Daarom wil het ook de gronden op de hoek van de Picardiëlaan en de Beemdenlaan op de markt te zetten.

“Er heerst ongerustheid, want het OCMW heeft van de provincie een verkavelingsvergunning gekregen”, zegt raadslid Valérie Van Genechten (Open Vld). “We hopen daar nog iets aan te doen, want het gaat om een belangrijk bos voor de buurt en voor heel Schilde. Misschien kunnen we onderzoeken of we samen met de buurtbewoners het hele bos kunnen aankopen?” Ook oppositieraadslid Hans Hanssen (CD&V) zit met vragen rond het dossier.

Geen centen

Burgemeester Dirk Bauwens (N-VA) begrijpt de commotie, maar zegt tegelijkertijd ook dat de gemeente op zich weinig kan doen. “Het gaat om een domein van in totaal 12 hectare, waarvan slechts een klein deel (zo’n 3.000 vierkante meter, red.) is ingekleurd als woongebied”, zegt Bauwens.

“Het ligt ook aan een uitgeruste weg. Dat betekent dat eigenaars van die gronden bepaalde rechten hebben. Wij hebben in de zomer van 2017 de bouwmogelijkheid laten herleiden naar zes kavels, want in de oorspronkelijke plannen waren het er acht. We hebben ook overlegd met het OCMW van Antwerpen, maar als gemeente kunnen wij niet zomaar een miljoen euro op tafel moeten leggen om de bouwgronden over te kopen. We willen ook gerust met de buurt in gesprek gaan, maar als het OCMW Antwerpen vasthoudt aan de prijs, dan is dat te duur.”

Verantwoordelijk

Schepen Olivier Verhulst (Open Vld) verwijst naar de betonstop. “Het vrijwaren van open ruimte in Vlaanderen is een heel mooi principe. Helemaal akkoord dat we bossen moeten beschermen. Maar als het financiële om de hoek komt kijken, dan is het blijkbaar aan de lokale gemeentebesturen om over de brug te komen. Dat kan ook niet de bedoeling zijn. Bovendien: de gemeente is hier geen eigenaar, maar wel het OCMW. Dan moeten zij hun verantwoordelijkheid maar nemen. En heel het bos kopen? Het staat niet te koop. Het is overigens vreemd dat CD&V kritiek levert, want zij hebben de verkaveling in 2017 mee goedgekeurd.”