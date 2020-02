Kinderen denken met brief aan zichzelf na over 2050: “Geen vervuilende auto meer” emz

07 februari 2020

18u24 0 Schilde De leerlingen van basisschool Wonderwijzer in Schilde hebben in het Albert Van Dyck Museum aan zichzelf een brief geschreven. In het kader van de poëzieweek reflecteerden ze samen met Creatief Schrijven over hoe de wereld er in 2050 zal uitzien. “Door de technologie zal alles veel makkelijker zijn om te doen”, zegt Bess (9) uit het vierde leerjaar.

Op donderdagnamiddag hebben de kinderen uit het vierde leerjaar van Wonderwijzer samen met de bibliotheek van Schilde de poëzieweek op passende wijze afgesloten. Die vond plaats tussen donderdag 30 januari en woensdag 5 februari met als thema ‘de toekomst is nu’. Met dat in het achterhoofd liet Ilse Kox van Creatief Schrijven de leerlingen aan de slag gaan. De negenjarigen dachten na over hoe het leven over dertig jaar zou zijn. Daarbij schreven ze een brief, waarin ze zichzelf in 2050 als ontvanger beschouwden. “Het is belangrijk dat de kinderen zichzelf op een tijdlijn kunnen plaatsen”, zegt Kox.

Klimaat

In hun brief trachtten de kinderen in te schatten op welke manier hun persoonlijke leefwereld over dertig jaar veranderd zou zijn. Daarbij dachten de leerlingen voornamelijk aan de technologische vooruitgang. Ook de klimaatproblematiek kwam tijdens het schrijven naar boven. “Nu rijd ik mee met een auto die vervuilt, maar in 2050 zal dat een vliegende auto zijn die niet vervuilend is”, zegt Bavo (9). Ook Bess vindt het klimaat één van de grootste aandachtspunten in de toekomst. “Zelf ga ik vaak met de fiets naar de Chiro. Thuis hebben wij een auto die op brandstof rijdt, en een hybride auto. Hopelijk zullen in de toekomst alle auto’s niet meer vervuilen”, aldus Bess. Uiteraard gaat bij de kinderen denken over de toekomst ook gepaard met dromen. “Later wil ik graag politievrouw worden, omdat ik hou van actie”, glundert Bess.