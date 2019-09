Kerkelei wordt schoolstraat : “Ontzettend blij dat onze schoolomgeving nog veiliger wordt” Toon Verheijen

23 september 2019

De Kerkelei in Schilde wordt begin oktober officieel omgetoverd tot een schoolstraat, maar op basisschool Wonderwijzer, hebben ze dat nu al gevierd. “We zijn blij dat met deze ingreep de straat én de schoolomgeving nog een pak veiliger wordt”, vertelt directrice Kristel Portael. “Met zeshonderd leerlingen zijn we toch een van de grotere scholen en dat betekent ook een grote drukte aan de schoolpoort en in de omgeving.” Een Schoolstraat betekent dat die elke morgen en elke avond bij het begin en het einde van de school een tijd wordt afgesloten zodat er geen wagens in de straat kunnen. Het gaat om het stuk tussen de Kleinveldweg en de Waterlaatstraat. De leerkrachten zullen er voor zorgen dat de barelen geplaatst en weer weggehaald worden.