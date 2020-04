Jonge surfers roepen leeftijdsgenoten met stopmotionvideo op om binnen te blijven: “Zo redden we samen de zomer” emz

16 april 2020

15u12 1 Schilde De coronacrisis begint zwaar te wegen. Studenten Corneel Pollefeyt (20) en Louis Vorsselmans (19) uit Schilde roepen in een stopmotionvideo met de hashtag #savethesummer hun leeftijdsgenoten op om nu binnen te blijven, zodat de zomer niet in het water valt. “We moeten allemaal ons steentje bijdragen”, zegt Pollefeyt.



Door de coronamaatregelen was het ook tijdens het paasweekend niet toegestaan samen te scholen. Zeker voor de jongeren was het door het zonnige lenteweer en de vakantie moeilijk om zich daaraan te houden. Dat gold ook voor Corneel Pollefeyt, student kmo-management aan de Antwerpse Karel de Grote Hogeschool, en zijn kameraad Louis Vorsselmans, die de opleiding interieurarchitectuur volgt aan de Thomas Moore Hogeschool in Antwerpen.

Hoewel de twee jongeren binnen bleven, merkten ze dat dat niet altijd het geval was bij hun leeftijdsgenoten. “Via sociale media als Instagram zagen we hoe anderen samenkwamen. Dat beperkte zich niet tot een fietstocht. Ze waren de coronamaatregelen aan het loslaten en probeerden het gewone leven terug op te pikken. Dat vonden wij straf. Zeker omdat wij en vele andere jongeren wél hun best doen om ons aan de richtlijnen te houden.”

Surfroadtrip

Door dergelijk gedrag komt een zomervakantie met versoepelde maatregelen in gevaar. Dat willen Pollefeyt en Vorsselmans koste wat kost vermijden. De twee jongemannen leerden elkaar kennen op Mariagaarde. De laatste jaren van hun middelbare school gingen ze verschillende malen op surfkamp met BoardX. “Sinds ik mijn rijbewijs heb, trekken we zelf met een busje vol surfmateriaal erop uit. Dan reizen we voor twee à drie weken langs de Frans-Spaanse kust om te surfen. Daar kijken we ieder jaar volop naar uit.”

#savethesummer

Een buitenlandse surfuitstap lijkt er dit jaar door de coronacrisis niet in te zitten. “We vinden het heel jammer, maar het is wel begrijpelijk.” Desondanks hopen de Schildenaren een fijne zomer in eigen land te kunnen beleven. “Ook aan de Belgische kust hebben we mogelijkheden om te surfen.”

Ze vrezen echter dat zelfs dat niet mogelijk zal zijn als de jongeren zich nu niet aan de coronamaatregelen houden. In het belang van een aangename zomerperiode voor iedereen besloten ze een stop-motion video te maken. In dat filmpje waarbij snel op elkaar volgende foto’s voor bewegend beeld zorgen, lijkt Pollefeyt als het ware over een golf te surfen. Het eindigt met de boodschap #savethesummer. “Zo willen we op een alternatieve manier duidelijk maken dat het belangrijk is dat we nu doorbijten. Thuisblijven is momenteel geen onmogelijk opgave, omdat na de paasvakantie de lessen nog doorgaan. Hoe harder we nu ons best doen, hoe beter de vooruitzichten zullen zijn. Als we de maatregelen aan onze laars blijven lappen, zal de zomervakantie er minder rooskleurig uitzien. Dat mogen we niet laten gebeuren. In de zomer zou het immers nog zwaarder om in quarantaine te moeten leven”, besluiten ze.