Jong ondernemerscollectief werpt zich in strijd tegen coronavirus: “Van maandag op dinsdag verwerkten we meer dan 5.000 liter handontsmettingsmiddel” emz

24 maart 2020

12u52 12 Schilde Door de coronacrisis is de nood aan ontsmettingsmiddel erg groot. Dat besefte ook het ondernemerscollectief Unigate Solutions in Schilde. Het bedrijf begon busjes en sprays te leveren aan apothekers en ziekenhuizen in de omgeving. “De vraag aan desinfecterende middelen is echt ontploft”, zegt zaakvoerder Ben Nyberg (20).

Ongeveer een jaar geleden verenigden een veertiental twintigers uit het Antwerpse hun krachten in het ondernemerscollectief Unigate Solutions. Het doel van die creatieve en innovatieve start-up was het aanbieden van digitale oplossingen aan andere bedrijven. “Die kunnen opdrachten als het ontwerpen van een webshop en website of het uitdenken van een campagne aan ons uitbesteden. Als digital agency zijn wij daarin gespecialiseerd.”

De jeugdige spirit van het bedrijf is ook terug te vinden in de handelswijze. “We besloten van elke onderneming een vlog te maken, of een traject nu lukt of faalt. Volgens ons kan dat echt een meerwaarde bieden”, klinkt het.

Geurmiddel

Het bedrijf is als start-up momenteel volop bezig een reputatie op te bouwen aan de hand van hun standaard bezigheden. Daarnaast krijgt Unigate Solutions de laatste wekend vanwege het sluiten van winkels veel aanvragen voor het ontwikkelen van webshops. Door de coronacrisis raakte hun onderneming echter ook door een ander project in een stroomversnelling. “Door de nieuwsberichtgeving vernamen we dat het gebrek aan ontsmettingsmiddel een acuut probleem zou worden. Voor ons was het interessant om eveneens daarvoor een oplossing te kunnen bieden. In producten van de aroma- en voedingsindustrie worden ook wel eens ontsmettende stoffen gebruikt. In ons netwerk hadden we een producent van geurmiddel met desinfecterende componenten. Via relaties konden we dus wel aan die spullen geraken”, licht Nyberg toe.

Ondanks de crisistijden slaagde Unigate Solutions erin om handontsmettingsmiddel te verkrijgen. “Het startaanbod was meteen uitverkocht. We besloten een grotere hoeveelheid te regelen om het te kunnen blijven aanbieden. De vraag bij apothekers en ziekenhuizen nam explosief toe. Ondertussen hebben we ongeveer acht à negenduizend busjes van 250 milliliter verspreid. Van maandag op dinsdag verwerkten we dan 5.300 liter, uiteraard terwijl we de gezondheidsvoorschriften in acht namen. Om die lading te kunnen vervoeren, hebben we zelfs een gecertificeerde bestuurder en voertuig nodig. Dit is waanzinnig.”

Essentie

Volgens zaakvoerder Nyberg is het ook voor Unigate Solutions de hoogste prioriteit om hun steentje bij te dragen in de strijd tegen het coronavirus. “We voelen ons daar moreel toe verplicht, precies omdat we het kunnen. Tussen de aroma-industrie en de ziekenhuizen of apotheken is geen enkele verbinding. Door onze relaties hebben we die twee partijen kunnen samenbrengen. Zelf zouden ze daar nooit opgekomen zijn. We hebben het gevoel dat we al veel mensen hebben kunnen helpen.”

Normaal gezien zou Unigate Solutions ook particulieren bijstaan met vijfhonderd goedkope staaltjes ontsmettingsmiddel geleverd aan huis. “Jammer genoeg mogen zelfs apothekers sinds maandagavond wettelijk gezien geen handontsmettingsmiddel meer verkopen aan particulieren. Dan doen ook wij dat niet. We zullen die busjes dus in eerste instantie aanbieden aan ziekenhuizen. Als die daar niet op ingaan, dan bekijken we of we die kunnen verdelen onder burgers”, verduidelijkt Nyberg.

Die solidaire houding wil Nyberg eigenlijk ook bij anderen zien. “Het coronavirus heeft eigenlijk de essentie blootgelegd, namelijk elkaar helpen. Het lijkt alsof we voor het eerst in lange tijd terug een gemeenschappelijke vijand hebben om tegen te vechten. Daarom zou ik graag een oproep lanceren aan andere jonge ondernemers om de mensen rondom zich te helpen en ervoor te zorgen dat de kwetsbaren niet naar buiten hoeven te komen”, besluit de zaakvoerder van Unigate Solutions.