Inwoners participeren mee aan het beleid door bezoekje aan pop-up winkel van de gemeente Toon Verheijen

01 oktober 2019

12u41 0 Schilde Het is eens wat anders, een gemeente dat zelf een pop-upwinkel opent. Het gemeentebestuur van Schilde heeft er deze week eentje geopend. Bedoeling is dat inwoners van Schilde er binnen springen en er hun ideeën achterlaten over hoe het Schilde van de toekomst er moet uitzien.

“We hebben vooraan in de winkels vijf grote posters gehangen met op elke poster een aantal doelstellingen. Elke inwoner, vereniging, ondernemer kan langskomen om via een videobooschap, een webformulier, een eigen tekening op het stratenplan of wat dan ook zijn of haar idee achter te laten”, zegt Katrien Dierckx van de communicatiedienst. “Bezoekers krijgen ook altijd iets te drinken aangeboden. Het is ook de bedoeling dat er telkens iemand van de gemeente aanwezig is in de winkel. De winkel is dagelijks open van 9 tot 18 uur behalve op zondag. De winkel sluit de deuren op 20 december om 12.30 uur.”

Op de posters laat de gemeente al een aantal actiepunten zien voor de toekomst, maar het is de bedoeling dit nog uit te breiden met input van de inwoners zelf. Enkele opvallende initiatieven die het gemeentebestuur al plant zijn op vlak van participatie en innovatie het opmaken van een burgerbegroting, een ouderenbehoefteonderzoek, een beheersplan voor Schildehof en een masterplan voor de invulling en beheer van het gemeentelijk patrimonium.

Op vlak van ‘groen en ondernemend’ staan op de planning een natuurbegraafplaats, promoten van Schilde als bloemengemeente, een boombeleidsplan, het opwaarderen van trage wegen, veilige schoolomgevingen, intelligente laad- en loszones en een gedragen mobiliteitsplan.

De poster Marktplein ijvert voor het opwaarderen van ’t Parkske en het Lodewijk De Vochtplein als publieke ruimte, (her)inrichten van de dorpskerken, wegwerken van de leegstand, ondersteunen van mantelzorgers en thuiszorg, sporthal Vennebos, investeren in de sport- en spelsite Molenakker, hondenlosloopzones, ontwikkelen van de site Lindenpark.

De poster Milieu/Engerie/Afval heeft het onder meer over openbare ledverlichting, elektrische oplaadpunten, gezondheidspreventie en het ondersteunen van (aangepast) wonen voor alle gezins- en woonvormen.

De laatste poster is kreeg de naam Gemeentehuis en daar wil de gemeente inzetten op heldere en duidelijke communicatie, deelsystemen voor mobiliteit en inzetten op flexibele werkplekken.