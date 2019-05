Inbraken in Schilde Toon Verheijen

21 mei 2019

Dieven hebben afgelopen weekend ingebroken in een woning in de Petrus Bogaertslaan. De daders geraakten binnen via de voordeur en gingen er aan de haal met geld en juwelen. Ook in de Heidedreef was er een inbraak in een woning. Daar geraakten ze binnen via de achterdeur, maar de buit is niet bekend.