Inbraak in woning in Rijsblokstraat

17 juli 2019

21u57 0

Dieven hebben dinsdag ingebroken in een woning in de Rijsblokstraat. De daders klommen eerst over de omheining en forceerden zich nadien toegang tot de woning door een raam in te slaan. Een poging om de achterdeur te forceren was mislukt. De daders trokken ook een rolluik omhoog. De politie vermoedt dat dat gebeurde om de straatkant in de gaten te houden. De daders gingen aan de haal met enkele spullen.