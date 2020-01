Inbraak in bedrijf in de Wouwersstraat Toon Verheijen

27 januari 2020

17u48 2 Schilde Dieven hebben afgelopen weekend ingebroken in een bedrijf in de Wouwersstraat in Schilde.

De daders waren over een hoge poort geklommen om op het bedrijfsterrein te geraken. Ze braken in in een auto door het zijraam in te slaan, het werkhuis door een deur open te breuken en in een container door het slot open te slijpen. Het materiaal om de container open te slijpen haalden de inbrekers uit het werkhuis. De buit is niet bekend.