In meeste schoentjes zit een Nintendo Switch: de 10 best verkochte sinterklaastoppers van dit jaar Ewoud Meeusen

06 december 2019

16u08 1

“Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje” betekent voor de speelgoedwinkels een enorme drukte. Ook Fun Schilde hielp Sinterklaas met heel wat cadeaus. Vele kinderen vroegen in hun brief dezelfde geschenken aan de goedheilig man uit Spanje. Dit zijn de 10 Sinterklaastoppers op vlak van omzet bij Fun Schilde.

1. Nintendo Switch Console Rood/Blauw – 2019 (€ 329)

Deze console van Nintendo kan zowel aangesloten worden op een televisiescherm als onderweg gebruikt worden om te gamen. Het bevat een blauwe en rode controller.

2. L.O.L. Surprise 2-In-1 Glamper (€99,99)

De poppetjes van L.O.L. zijn erg populair. Nu biedt L.O.L. Suprise! ook een ‘glamper’ (glamoureuze camper), het eerste voertuig voor de L.O.L.-figuurtjes. De auto met werkende claxon en lichten beschikt over een waterglijbaan ,een dj-tafel en een barbecue.

3. Monopoly Antwerpen (€ 49,99)

Het wereldberoemde gezelschapsspel heeft dit jaar ook een Antwerpse editie uitgebracht. Op een speelse manier ontdek je de sinjorenstad. Spelers kunnen onder meer het MAS, de Boerentoren, shoppingstraat De Meir of Elixir d’Anvers kopen.

4. Playgro Muziek En Licht Comfy Auto (€59,99)

Het babycadeau bij uitstek in het lijstje is deze auto van Playgro. Jonge kinderen genieten in een comfortabel zitje van toetergeluiden of lichteffecten.

5. Nintendo Switch Luigi’s Mansion 3 (€48,99)

Het is niet verbazend dat ook een game van Nintendo Switch in deze top 10 staat. In Luigi’s Mansion 3 neemt de droomvakantie van Mario-personage Luigi een griezelige wending. De game is geschikt één, twee of meerdere (tot 7) spelers.

6. Hoverboard 6,5" Zwart - UL Approved (€149,99)

Een hoverboard is een gemotoriseerd, tweewielig skateboard waar je trucjes mee kunt doen. Door je gewicht te verplaatsen, kan je het besturen. Dit hoverboard haalt een snelheid tot 14 kilometer per uur.

7. Nintendo Switch Console Rood/Blauw + Mario Kart 8 Deluxe (€319)

Deze deal speciaal voor de feestdagen was ook populair. Het pakket omvat de console van Nintendo Switch inclusief de game van Mario Kart 8 Deluxe.

8. LEGO City Vrachttrein – 60198 (€119,99)

Ook de bouwpakketten van de LEGO-steentjes blijven scoren als cadeau. Deze gemotoriseerde goederentrein kan met een afstandsbediening over de sporen bediend worden.

9. Cool Maker - Goglam Nail Studio (€34,99)

Met deze make-up set kunnen kinderen hun nagels kleur geven. Dankzij 5 patronen en verschillende kleuren kan er gemixt & gematcht worden.

10. VTech Kidizoom Duo 5.0 blauw (€58,99)

Deze kindercamera heeft verschillende functies. Naast een camera voor foto’s die bewerkt kunnen worden, kan er ook muziek mee geluisterd of spelletjes op gespeeld worden. Aansluitbaar op de computer via USB.

Nvdr: de prijzen zijn weergegeven zoals ze (eventueel in promo) op 06/12/2019 op de website van Fun stonden