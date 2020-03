IN BEELD: Schilde in tijden van corona emz

28 maart 2020

20u33 1 Schilde Door de coronacrisis zijn ook de inwoners van de gemeente Schilde genoodzaakt om minstens tot en met 19 april zoveel mogelijk binnen te blijven. Dat is ook duidelijk merkbaar aan het straatbeeld. Zelfs boulevards als de Turnhoutsebaan in het hart van Schilde lagen er afgelopen zaterdag verlaten bij.

Net als in buurgemeente Schoten ging het er afgelopen zaterdag maar gezapig aan toe in Schilde. Diverse straten bleven vrijwel leeg. Ook op drukke plekken als de Turnhoutsebaan was er weinig passage. Verschillende winkels moeten immers hun deuren gesloten houden. Eveneens op andere plaatsen als de Kerkstraat en de Sint-Jobsesteenweg in ‘s-Gravenwezel bleef het akelig rustig.

