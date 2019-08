Iljo Keisse komt naar 25ste derny in ‘s Gravenwezel Jubileumeditie wordt fantastisch feest Toon Verheijen

12 augustus 2019

09u25 0 Schilde De jaarlijkse augustuskermis in ’s Gravenwezel krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De dernywedstrijd blaast immers 25 kaarsjes uit. Onder meer Iljo Keisse komt naar ’s Gravenwezel afgezakt.

De augustuskermis in ’s Gravenwezel vindt traditioneel plaats na Moederdag. Ook dit jaar zullen heel wat kermisattracties neerstrijken op het Lodewijk De Vochtplein van 17 tot 20 augustus. “Maar er staat nog heel wat meer op het programma”, zegt Bart Lauryssen van het Dorpscomité. “KWAC Wezel Sportief organiseert ook weer haar wielerkoersen en uiteraard is er ook onze dorpshappening.”

Superhelden

De dorpshappening staat gepland op zaterdag 17 augustus van 16 tot 23 uur met naast de kermisattracties nog een heleboel kinderanimatie zoals kindergrime en een mobiele kinderboerderij van Jef Vorsselmans uit ’s Gravenwezel zelf. Kinderen worden gevraagd om zich te verkleden als superheld of prinses, want een aantal ‘echte’ superhelden en prinsessen heeft al gezegd dat ze naar ’s Gravenwezel komen. Daarnaast komen enkele plaatselijke handelaren voor een drankje zorgen, zoals de Flowers’N’Gin van David Sels van Natuurlijk Bloembinders, Wine O’Clock en Café Hof van Wezel. Er zijn ook optredens van The Lost Souls & Friends en The Sackcractchers.

Zondag en maandag staan in het teken van de wielerwedstrijden met op zondag de Cycling Vlaanderenwielerwedstrijd voor eliterenners zonder contract. De renners rijden een parcours van 28 rondes (112 kilometers) met vertrek aan Café Hof van Wezel.

Op kermismaandag is het ‘dernydag’. Op de verkeersvrije omloop in het centrum van ’s-Gravenwezel vindt dan het 25ste Internationaal en avondvullend Wielerspektakel achter Derny voor eliterenners met contract plaats. Voor deze jubileumeditie komen een aantal mooie wielernamen naar ’s-Gravenwezel waaronder Iljo Keisse. Het ruime programma begint om 17 uur met de Kids Derny voor kinderen van 6 tot 12 jaar om te eindigen met de grote finale om 20.30 uur.

Meer toelichting over het volledige programma is te vinden op de website http://www.kwacwezelsportief.be.