Idee voor toekomst van Schilde? Stel het voor in pop-upwinkel Toon Verheijen

01 oktober 2019

12u41 0 Schilde Burgers mee laten nadenken over het beleid, dat kan ook zonder ingewikkelde procedures. Dat bewijst het gemeentebestuur van Schilde. In de gemeente werd een pop-upwinkel geopend waar burgers ideeën kunnen spuien . Ze mogen hun voorstellen tekenen op de kaart, opschrijven of zelfs voorstellen in een video.

“We hebben vooraan in de winkel 5 grote posters gehangen met daarop een aantal doelstellingen, per thema. Elke inwoner, vereniging, ondernemer kan langskomen om via een videobooschap, een webformulier, een eigen tekening op het stratenplan of wat dan ook zijn of haar idee achter te laten”, zegt Katrien Dierckx van de communicatiedienst. “Bezoekers krijgen ook altijd iets te drinken aangeboden. Het is ook de bedoeling dat er telkens iemand van de gemeente aanwezig is in de winkel.” Op de posters laat de gemeente al een aantal actiepunten zien voor de toekomst, maar het is de bedoeling dit nog uit te breiden met input van de inwoners zelf. Enkele opvallende initiatieven die het gemeentebestuur al plant zijn het opmaken van een burgerbegroting, een ouderenbehoefteonderzoek, een beheersplan voor het Schildehof en een masterplan voor de invulling en beheer van het gemeentelijk patrimonium. De participatiewinkel is gevestigd in de Turnhoutsebaan 34, het vroegere foto-atelier. Hij is dagelijks open van 9 tot 18 uur, behalve op zondag, en sluit de deuren op 20 december om 12.30 uur.