Huis onbewoonbaar na slaapkamerbrand door kortsluiting Sander Bral

25 juni 2020

14u12 0 Schilde De brandweer snelde donderdagochtend naar de Smisheide in Schilde voor een woningbrand. In de slaapkamer was een bed in brand gevlogen na een kortsluiting in een elektrisch apparaat. De bewoners konden zichzelf in veiligheid brengen maar de woning is wel tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Niemand raakte gewond.

Door een technisch defect vatte een elektrisch toestel vuur in de slaapkamer van de woning aan Smisheide. De vlammen sloegen over op het bed maar de toegesnelde brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de rest van de woning. Er was veel rookontwikkeling en dus ook schade aan de woning. Ze is tijdelijk niet bewoonbaar.