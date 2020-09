Huis onbewoonbaar na hevige brand Jasper van der Schoot

10 september 2020

19u00 1 's-Gravenwezel De brandweer moest donderdagavond uitrukken voor een brand in een woning op de Wijnegemsesteenweg in ’s Gravenwezel. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet verhinderen dat de achterbouw van het huis helemaal uitbrandde.

Vermoedelijk ontstond het vuur in de ruimte waar de wasmachine en droogkast stonden, maar dat is de brandweer nog aan het onderzoeken. De bewoners konden gelukkig op tijd naar buiten vluchten. Ze zullen tijdelijk elders onderdak moeten zoeken, want hun woning is onbewoonbaar verklaard.