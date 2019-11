Houten chalet uitgebrand aan Grote Beemd Toon Verheijen

04 november 2019

12u37 4

De Brandweerzone Rand post Schilde werd maandagvoormiddag opgeroepen voor een brand aan Grote Beemd. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen door het dak van het gebouw. De hulpdiensten konden niet voorkomen dat nagenoeg de volledige houten constructie in vlammen opging. De precieze oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Brandstichting is niet uitgesloten. Het gebouw was sinds enkele weken niet meer bewoond.