Het mysterie van de ingepakte bomen op de Gillès de Pilléchylei: beuken zijn héél gevoelig aan verandering Toon Verheijen

09 oktober 2019

19u58 1 Schilde Het is een ietwat mysterieus zicht de tientallen (beuken)bomen langs de Gillès de Pélichylei die er ingepakt bijstaan. Heel wat voorbijgangers vragen zich regelmatig af waarom die doeken daar hangen. “Het inpakken dient om ze te beschermen omdat ze gevoelig zijn. We willen ze geenszins rooien”, zegt schepen van openbare werken Peter Mendonck (N-VA).

Eind vorig jaar al werd er gestart met voorbereidende werken voor de grote en ingrijpende werken langs de Brasschaatsebaan en de Gillès De Pélichylei. Daar komt een fietspad en er werden 170 onteigeningsdossiers afgerond. Een aantal bomen werd gerooid, maar een groot aantal is sinds een tijdje ingepakt met mysterieuze bruine en witte doeken. Voor wie ongerust is: de bomen zijn niet bedreigd. “We hebben de bomen in samenspraak met een Tree Worker laten inpakken”, zegt schepen van openbare werken Peter Mendonck (N-VA). “Beuken zijn héél gevoelig voor veranderende omstandigheden (zoals lichtinval) en dat is bij deze werken natuurlijk het geval omdat ze héél dichtbij worden uitgevoerd. Het inpakken dient dus om de bomen effectief te beschermen. Het is geenszins de bedoeling om ze te rooien!”

Ondertussen gaan de werken aan het fietspad goed verder. “We zitten nog altijd op schema. Momenteel is de aannemer bezig met het stuk tussen Heidedreef en Turnhoutsebaan. Dit is het moeilijkste stuk naar verkeershinder toe. De baan zal gedurende de ganse periode open blijven in één richting. Deze werken zullen normaal gezien drie maanden duren afhankelijk van de weersomstandigheden”, aldus Mendonck nog.

Sinds 30 september en dat tot 18 november geldt er enkelrichting in de richting van Schilde vanaf de Heidedreef. Verkeer onder de 3,5 to moet omrijden via de Vloeyenbergdreef en Missionarislei richting ’s-Gravenwezel en verkeer boven de 3,5 ton via de Houtlaan. De toegang van het gemeentehuis is via de Dennenlaan, Groenelaan en Kapelstraat. De brandweg wordt opengesteld en enkelrichting gemaakt.