Heemkring vertelt over nieuwe wegen en merkwaardige straten in Schilde emz

15 september 2020

10u58 2 Schilde De heemkundige kring Scilla houdt op 21 september in gemeentelijke basisschool Vennebos in Schilde een vertelavond. Dit jaar handelt die over nieuwe wegen naar buurgemeenten en enkele merkwaardige straten.

De vertelavonden zijn een bekende traditie van de Schildense heemkring. Toenmalig voorzitter Leon Lembrechts gaf vroeger ieder jaar een voordracht over het oude Schilde op basis van zijn collectie foto’s en prentkaarten. In 2013 kwam de erevoorzitter te overlijden. Als eerbetoon aan Lembrechts zet Scilla deze gewoonte verder.

Vorig jaar vertelde Scilla via welke routes de Schildenaren vroeger naar de buurgemeenten reisden. Op maandag 21 september wordt daar een vervolg aan gebreid. De heemkundige kring legt uit welke nieuwe wegen de functies van die vroegere routes overnamen. Daarnaast brengt Scilla het verhaal van enkele merkwaardige straten.

De vertelavond vindt om 20 uur plaats in de refter van de gemeentelijke basisschool Vennebos. Een mondmasker dragen is verplicht. Ook andere coronamaatregelen worden gerespecteerd. Voor leden is de inkom gratis, niet-leden betalen een euro. Meer info via secretariaat@scilla.be.