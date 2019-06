Handvol buurtbewoners wil komst van twee padelvelden tegenhouden Toon Verheijen

12 juni 2019

19u49 4 Schilde Enkele buurtbewoners van TC Brabo tekenen beroep aan tegen de omgevingsvergunning die de club heeft gekregen voor de aanleg van twee padelvelden. Ze vrezen dat de velden voor te veel lawaaioverlast gaan zorgen. De club zelf is bereid om toegevingen te doen en wil een extra groenbuffer aanplanten en zorgen dat de velden na 22 uur niet meer gebruikt worden.

Padel is een nieuwe rage aan het worden bij heel wat tennisverenigingen. Het is een combinatie tussen squash en tennis. Om mee op de kar te springen, wil ook tennisclub Brabo in de Riemstraat – met 500 leden een grote club die enkel van april tot september actief is - twee terreinen laten aanleggen. Het kreeg daarvoor ook een vergunning van de gemeente. Maar als het aan een handvol buurtbewoners ligt, komen de velden er niet. “Pas op, ik woon graag naast de tennisclub”, zegt Piet Schrooten uit De Schietboog. Zijn woning grenst pal aan het perceel waar de twee padelvelden zouden komen op zo’n vijftien meter van zijn woning. “Wij houden zelfs van de gemoedelijke sfeer en het zachte ploffen van de tennisballen. Maar twee jaar geleden hebben ze hier eens een test gedaan met zo’n padelveld en dat was gewoon een nachtmerrie. Je hoort elke slag, het bonken tegen de wanden en het luidkeels roepen van de spelers. We hebben toen telkens gewacht tot na 22 uur om aan de alarmbel te trekken. Dit hoort gewoon niet thuis in een residentiële wijk.”

Beroep

Tijdens het openbaar onderzoek kwamen wel enkele bezwaarschriften binnen, maar die werden door de gemeente weerlegd en de club kreeg een vergunning. “Wij hebben dat openbaar onderzoek nooit opgemerkt, maar andere buren wel”, zegt Piet Schrooten. “Nu hoorden we dat we alsnog beroep kunnen aantekenen, dus hebben we dat ook gedaan. Dit past hier gewoon niet. Niet alleen ’s avonds, maar ook overdag willen we kunnen genieten van onze rust. En we zijn heus niet alleen. In Schoten werden bij Gym TC ook padelvelden aangelegd en ook daar zijn er klachten van lawaaioverlast.” In zijn bezwaarschrift waarschuwt de buurman ook voor eventuele rechtszaken op basis van geluidsmetingen en zelfs een bevel tot stopzetting.”

Gesprek

Bestuurslid Dirk Campo betreurt het beroep. “We hebben de aanvraag gedaan omdat we enorm veel vragen kregen van onze leden om ook padelvelden te voorzien”, zegt verantwoordelijke Dirk Campo. “We begrijpen de bezorgdheid wel, maar zijn zeker bereid om in gesprek te gaan met de buurtbewoners. We willen bovendien een extra groenbuffer voorzien en ervoor zorgen dat na 22 uur de lichten van de padelvelden automatisch gedoofd worden zodat ze ook niet meer gebruikt kunnen worden. We willen ook benadrukken dat lang niet alle buren tegen de komst van de velden is gekant. Heel wat buurtbewoners juichen het net toe. We hopen dat we onze plannen alsnog kunnen realiseren. Het klopt dat er twee jaar geleden een pop-up is geweest, maar dat was met een totaal andere ondergrond die inderdaad veel lawaai veroorzaakte. Moest er na de komst van de velden inderdaad overlast blijken te zijn, zullen we de eerste zijn om in gesprek te gaan met de buren.”