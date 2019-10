Grote kapwerken Botermelkbaan volop aan de gang: nog zeker hinder tot eind 2019 Toon Verheijen

09 oktober 2019

19u23 0 Schilde Sinds enkele dagen is er serieus wat verkeershinder op de Botermelkbaan. Er staan tijdelijke verkeerslichten omdat een aannemer gestart is met het rooien van de meer dan 400 statige bomen. Op sommige plaatsen liggen de takken bomen metershoog opgestapeld. Het ultieme opzet: veilige fietspaden langs de drukke gewestweg.

Van een veilig vrijliggend langs de Botermelkbaan vanaf fietspad tussen de grens met ’s Gravenwezel wordt in Schoten al vijftien jaar gedroomd. Sinds enkele dagen zijn de voorbereidende werken van start gegaan met het rooien van meer dan 400 grote bomen langs de drukke gewestweg. Op heel wat plaatsen liggen momenteel grote stapels takken en boomstammen. “Deze werken zullen nog tot en met december van dit jaar duren”, zegt schepen van openbare werken Wouter Rombouts (N-VA). “Die kap is nodig om de fietspaden te kunnen aanleggen. We hebben wel 9.500 euro betaalt aan het boscompensatiefonds en we bekijken ook waar we in onze gemeente nieuwe bomen kunnen aanplanten.”

Na het rooien van de bomen, zal de aannemer ook al starten met het aanleggen van de riolering en begin volgend jaar starten nutsmaatschappijen Fluvius en Pidpa met het aanleggen van kavels en leidingen. Die werken zullen zeker tot de zomer van 2021 duren. Tot en met mei 2021 kan je de Botermelkbaan in twee richtingen gebruiken. Het verkeer moet wel beurtelings passeren langs de werfzone met tijdelijke verkeerslichten. “Daarna starten dan de werken aan het fietspad zelf en worden ook de kruispunten met de Wezelsebaan, Alice Nahonlei en de Dennenlei veiliger gemaakt worden. Zo zal de Wezelsebaan niet meer toegankelijk zijn vanuit de Botermelkbaan en uitrijden kan enkel nog in de richting van ‘s Gravenwezel. Dat zou voor minder conflicten met fietsers moeten zorgen. Ter hoogte van de Alice Nahonlei komen dan weer verkeerslichten en ter hoogte van de Dennenlei voorzien we een middeneiland. Fietsers kunnen dan in twee bewegingen de baan oversteken.

Kostprijs van de werken: zo’n vier miljoen euro en de werken zouden ten laatste eind 2021 klaar moeten zijn.