Gezocht: vrijwillige huiswerkbegeleiders emz

02 september 2020

18u26 2 Schilde De start van het nieuwe schooljaar betekent ook opnieuw thuis taken maken. Voor heel wat kinderen en jongeren is dat niet evident. Daarom zoekt Domo Schilde-Zandhoven-Zoersel en Het Open Poortje vrijwillige huiswerkbegeleiders.

Zowel Domo als Het Open Poortje zetten zich in voor kwetsbare gezinnen. Vzw Domo (Door Ondersteuning Mee Opvoeden) is een vrijwilligersorganisatie die opvoedingsondersteuning biedt aan gezinnen die het tijdelijk moeilijk hebben. Vzw Het Open Poortje met een centrum op de Puttenhoflaan in Schilde biedt naast gezinsbegeleiding ook opvang aan kinderen die in een moeilijke of onveilige thuissituatie opgroeien.

Beide organisaties zijn vanwege de start van het nieuwe schooljaar op zoek naar vrijwillige huiswerkbegeleiders. Van hen wordt verwacht ongeveer tweemaal per week tijd vrij te kunnen maken om kinderen te helpen bij hun huiswerk.

Wie interesse heeft, kan contact opnemen met het vrijwilligerspunt van de gemeente Schilde via vrijwilligers@schilde.be of telefonisch op het nummer 04 92 25 82 36. Daarbij moeten kandidaten zeker ‘kandidatuur huiswerkbegeleider’, voor- en achternaam, adres, e-mail en telefoonnummer vermelden.