Gemeenteraadslid op zoek naar mysterieuze burger die om rustbank vraagt in Kerkhofweg emz

03 april 2020

15u44 1 Schilde Open Vld-gemeenteraadslid Laurenz Van Ginneken (26) uit Schilde is op zoek naar de eigenaar van de stoel aan de Kerkhofweg. Boven de stoel, die voorbehouden is voor ene meneer Serneels, hangt een briefje met de boodschap dat een zitbank welkom is. “Graag kwam ik met hem in contact om ervoor te zorgen dat die rustbank er effectief komt”, doet Van Ginneken zijn verhaal.

Volgens het gemeenteraadslid hangt er in de Kerkhofweg achter het domein van het Heilig Hart van Maria-Instituut in ‘s-Gravenwezel al een tijdje een kaartje waarop ‘een zitbank hier zou zeer welkom zijn’ geschreven staat. “Zonder naam was het moeilijk aanknoping te vinden met de verzoekende burger in kwestie.”

Onlangs plaatste die op dezelfde plek een stoel. Daaraan was een kaartje bevestigd met het opschrift ‘voorbehouden mr Serneels’. “Ik besloot een brief aan de stoel te plakken. Nu zijn de brief en dat kaartje weg. Tot op heden heb ik nog niets van hem gehoord. Ik weet dus niet of de eigenaar van de stoel zelf of iemand anders het heeft weggenomen”, zegt Van Ginneken.

Wie weet wie deze stoel geplaatst heeft, mag een seintje geven aan Laurenz Van Ginneken via 0475/31.13.99 of laurenz.vanginneken@schilde.be.