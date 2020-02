Gemeenteraad adopteert zitbank aan het gemeentehuis emz

19 februari 2020

11u54 0 Schilde De gemeenteraad van Schilde heeft als symbolische actie één van de laatste vrije banken van het gloednieuwe straatmeubilair geadopteerd. Dat gebeurde op vraag van Open Vld-raadslid Laurenz Van Ginneken. “We dragen de bank naast het gemeentehuis op aan alle medewerkers van onze gemeente”, aldus Van Ginneken.

De afgelopen maanden liet de gemeente Schilde nieuw straatmeubilair plaatsen. Momenteel worden in ‘s-Gravenwezel de laatste zitbanken geplaatst. Het gemeentebestuur kwam met het initiatief om de zitbanken te laten adopteren. Zo zijn die niet alleen voor, maar ook van inwoners, verenigingen en handelaars. Ondertussen zijn bijna alle banken geadopteerd.

Symbolisch

Het voorstel van Open Vld-raadslid Van Ginneken om als gemeenteraad het peterschap van één van de laatste banken op te nemen, werd enthousiast onthaald door de andere raadsleden en het schepencollege. De gemeenteraad zal een bank naast het gemeentehuis adopteren, die ze zullen opdragen aan de medewerkers van de gemeente. “Zonder hen zouden onze dorpen nooit gestaan hebben waar ze nu staan. Het zijn zij die alle ideeën vanuit de politiek, inwoners, verenigingen en handelaars tot uitvoering brengen”, zegt Van Ginneken.

Ook al liet de gemeente de afgelopen periode verschillende nieuwe zitbanken plaatsen, toch is er in de toekomst nog ruimte voor een uitbreiding van het straatmeubilair. “Er is in de meerjarenbegroting een budget voorzien voor bijkomende banken. Binnenkort zal een oproep worden gelanceerd naar onze inwoners om bijkomende suggesties te doen. Zo kunnen zelfs buurten en straten waar vroeger geen bank stond, toch rekenen op een rustpunt voor wandelaars en fietsers”, aldus schepen voor Financiën Olivier Verhulst (Open Vld).