Gemeente werkt aan campagne over gevaar van instabiele bomen bij stormweer Toon Verheijen

21 mei 2019

13u02 2 Schilde De gemeente Schilde is een boomrijke gemeente, en tijdens de storm begin maart hadden de hulpdiensten de handen vol met het opruimen van bomen en takken. De gemeente werkt nu aan een plan om inwoners te sensibiliseren om bomen te laten onderzoeken.

“De bomen waren toen gevallen op publiek domein, maar er zijn ook heel wat bomen gesneuveld op privédomeinen”, zegt gemeenteraadslid Kristof Droessaert (Open Vld). “Onze hulpdiensten hebben toen enorm snel en accuraat gereageerd. Maar misschien kunnen we als gemeente toch ook preventief te werk gaan, want iedereen weet dat het bij een volgende storm weer prijs zal zijn. We denken dan bijvoorbeeld aan een sensibiliseringscampagne om risicobomen te laten screenen.”

Boomchirurg

Schepen van Milieu Olivier Verhulst (Open Vld) is het idee alvast genegen. “We gaan binnenkort op onze website een pagina laten plaatsen met een heleboel relevante info over wie te contacteren en dergelijke in zo’n gevallen. Want mensen moeten ook weten waar ze terechtkunnen tijdens en na een storm”, zegt Verhulst. “We werken ook een een soort van raamcontract met een boomchirurg waarop onze inwoners dan beroep kunnen doen om een quickscan te laten uitvoeren op hun bomen.”

Oppositiepartij Groen was blij met de maatregel, maar hoopt dan wel dat de quickscan geen vrijgeleide geeft om zomaar bomen te kappen. “Elke aanvraag wordt bij ons nauwgezet nagegaan. We zijn zelfs strenger dan heel wat andere gemeenten in Vlaanderen”, aldus schepen Verhulst nog.