Gemeente vraagt Agentschap Wegen en Verkeer staat Houtlaan aan te pakken emz

08 januari 2020

17u28 0 Schilde De dienst openbare werken van de gemeente Schilde heeft het Agentschap Wegen en Verkeer verwittigd over de erbarmelijke staat van de Houtlaan. De gewestweg is door zijn putten en bulten een weinig aangename rijbaan.

Door de putten en bulten in de Houtlaan is het voor automobilisten geen pretje om via de N12 van Schilde naar Wijnegem of vice versa te rijden: “De Houtlaan is een gewestweg waarvan het onderhoud gebeurt door het Agentschap van Wegen en Verkeer. We hebben de Vlaamse instantie dan ook gecontacteerd om de situatie te bekijken en het nodige te doen”, vertelt Sabine Sebrechts, medewerker van openbare werken in Schilde.