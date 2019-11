Gemeente stelt asfalteringswerken Vraagheideweg en Vijverlaan uit Ewoud Meeusen

27 november 2019

14u46 2 Schilde De gemeente Schilde besluit de asfaltering van de straten Vraagheideweg en Vijverlaan op te schorten. De aannemer heeft ter plaatse vastgesteld dat de goede uitvoering van de verhardingswerken belemmerd wordt. De werkzaamheden worden verschoven naar het voorjaar.

Twee weken geleden startte de gemeente met de voorbereidingswerken voor de asfaltering van de Vraagheideweg en de Vijverlaan. De twee straten in de wijk Kotsbos waren al lange tijd onberijdbaar door putten en modderplassen. Daarom nam de gemeente het bedrijf Algemene Ondernemingen Deckx NV uit Dessel onder de arm om de straten te voorzien van een nieuw wegdek. Maar het huidige wegdek en de ondergrond zorgen in combinatie met de slechte weersomstandigheden voor problemen. Als alles vlot verloopt, wordt het asfalteringsproject in het voorjaar heropgestart.

