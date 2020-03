Gemeente start platform ‘Schilde Helpt’ in coronatijden emz

18 maart 2020

13u20 5 Schilde Door de coronacrisis zijn heel wat mensen genoodzaakt terug te vallen op de hulp van hun medeburgers. Dat realiseert ook de gemeente Schilde zich. Daarom richtte het een platform ‘Schilde Helpt’ op om mensen dichter bij elkaar te brengen.

Via het digitaal platform kan u hulp bieden of vragen om boodschappen te doen, eten of medicijnen te brengen, sociaal contact te hebben via brieven, berichtjes of telefoontjes, dieren te verzorgen door de hond uit te laten... Hulp vragen kan op de website van de gemeente via een online formulier, per mail via vrijwilligers@schilde.be of telefonisch via 03/383.62.12. Hulp bieden kan door u kandidaat te stellen voor een taakje via een online inschrijvingsplatform op de website van de gemeente. Daar kan u zien waarvoor er hulp gezocht wordt. De gemeente zoekt de persoon die uw hulp het beste kan gebruiken. Als vrijwilliger krijgt u zijn of haar contactgegevens, waarna u de hulpbehoevende kan contacteren.

Hulp vragen kan via www.schilde.be/hulpvraag. Hulp bieden kan via www.impactdays/schildehelpt.be. De vrijwilligersverzekering van het Vlaams Steunpunt voor vrijwilligers werd uitgebreid naar iedereen die zich tijdens de coronacrisis wil inzetten voor anderen. Zo bent u verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke schade. U kan meer informatie over de vrijwilligersverzekering tijdens de coronacrisis terugvinden via www.vlaanderenvrijwilligt.be.