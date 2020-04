Gemeente Schilde maakt 400.000 euro budget vrij om lokale handelaars te steunen emz

21 april 2020

12u06 0 Schilde De gemeente Schilde heeft 400.000 euro vrijgemaakt om de lokale handelaars te steunen. Wie zijn zaak gesloten moet houden, ontvangt van de gemeente een hinderpremie van 500 euro. Daarnaast krijgt iedere inwoner een #shoplokaal_bon van 10 euro. De standgelden voor marktkramers worden in 2020 kwijtgescholden.

Door de coronacrisis wordt de bruisende handelskern van de gemeente Schilde hard getroffen. Het bestuur werkt aan maatregelen om na deze crisisperiode de lokale samenleving terug te laten heropleven. Dat engagement steekt van wal met een pakket steunmaatregelen voor lokale handelaars. “Onze gemeente wordt getypeerd door haar dynamische lokale handelaars en gezellige horecazaken die zorgen voor een sterk sociaal weefsel. We zien dat vele ondernemers creatief en met passie oplossingen zoeken om deze crisis door te komen. We willen ze een hart onder de riem steken in de hoop dat ze deze moeilijke periode kunnen doorkomen”, zegt Marian Van Alphen (Open Vld), schepen voor lokale economie.

Naast de eenmalige Vlaamse hinderpremie van 4.000 euro zullen de lokale handelaars in Schilde 500 euro van de gemeente ontvangen, indien ze hun zaak gesloten moeten houden door de coronacrisis. Iedere inwoner krijgt een cadeaucheque van tien euro. Die #shoplokaal_bon kan gebruikt worden in winkels van Schilde en ‘s-Gravenwezel. Daarvoor voorziet het gemeentebestuur een nieuw platform. De marktkramers van de gemeente Schilde zullen dan weer gratis kunnen deelnemen aan de markt. Het reeds betaalde marktgeld van de vaste marktkramers wordt terugbetaald.

Financieel moeilijke periode

Om die reeks steunmaatregelen te kunnen verwezenlijken heeft de gemeente Schilde een budget van 400.000 euro vrijgemaakt. “Dat wordt onmiddellijk geïnjecteerd in onze lokale economie. Zo zal de #shoplokaal_bon een beperkte geldigheidstermijn hebben, zodat die ook op korte termijn gebruikt wordt”, verduidelijkt schepen voor Financiën Olivier Verhulst (Open Vld).

De oppositie staat achter het pakket steunmaatregelen voor de lokale handelaars. Wel dringt CD&V aan dat het bestuur ook denkt aan ondersteunende maatregelen voor andere getroffenen in deze coronacrisis. “De verenigingen hebben door de afgelasting van hun activiteiten heel wat inkomsten verloren. Daarnaast vragen we ook aandacht voor de impact van de crisis op de meest kwetsbare bewoners”, zegt CD&V-gemeenteraadslid Marleen Struyf.

Het bestuur geeft aan bezig te zijn met zulke steunmaatregelen. “Ook voor sommige sport- en jeugdverenigingen is dit financieel geen eenvoudige periode. We bekijken hoe we die zinvol kunnen ondersteunen. Bovenal denken we aan iedere inwoner. Door technische werkloosheid zal het voor velen financieel niet makkelijk zijn in deze tijden. We monitoren dat en zullen de financiële middelen voor het OCMW uitbreiden om hulp te kunnen bieden waar die gevraagd wordt”, besluit Verhulst.