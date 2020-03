Gemeente Schilde last alle evenementen af tot 30 juni Toon Verheijen

31 maart 2020

16u57 0 Schilde Het gemeentebestuur van Schilde heeft beslist om alle gemeentelijke activiteiten en evenementen tot en met 30 juni niet te laten doorgaan. Ook alle niet-gemeentelijke evenementen die wel zouden plaatsvinden in gebouwen van de gemeente, worden afgelast.

Alle inwoners die al een ticket gekocht hadden voor een gemeentelijk evenement of activiteit dat normaal doorging in deze periode, kunnen hiervoor een terugbetaling krijgen. Zij worden hierover persoonlijk geïnformeerd. Ook eventuele huurgelden en waarborgen voor gemeentelijke zalen en lokalen zullen - indien van toepassing - terugbetaald worden aan de initiatiefnemer. “We adviseren aan organisatoren van activiteiten en evenementen die voor 30 juni 2020 op het grondgebied van gemeente Schilde zouden plaatsvinden, maar niet in een gemeentelijk gebouw, om deze niet te laten doorgaan”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “We willen op deze manier een consequent standpunt in te nemen over het al dan niet laten plaatsvinden van activiteiten en evenementen op het grondgebied van Schilde.”

Meer over Schilde

politiek