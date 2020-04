Gemeente Schilde koopt voor elke inwoner één herbruikbaar mondmasker emz

30 april 2020

10u48 0 Schilde De gemeente Schilde koopt voor iedere inwoner één herbruikbaar mondmasker. Omdat ze wil garanderen dat de mondmaskers voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften, besloot ze mondmaskers aan te bekomen via de groepsaankoop van de Provincie Antwerpen. Voor de 65-plussers probeert de gemeente een oplossing op korte termijn te voorzien.

Bij de versoepeling van de coronamaatregelen zal het mondmasker een belangrijke rol spelen. Zo moet iedereen vanaf maandag 4 mei een mondmasker dragen bij het nemen van het openbaar vervoer. Daarom voorziet de federale overheid een herbruikbaar, stoffen mondmasker en twee filters voor iedere Belg. De gemeente Schilde staat in voor de bedeling van het mondmasker en de filters. Ze is er zich echter van bewust dat de kans klein is dat elke inwoner op die manier vóór 4 mei aan een mondmasker raakt.

Extra mondmasker

Daarbovenop stelt de gemeente Schilde iedere inwoner één extra mondmasker ter beschikking via de groepsaankoop van 1,8 miljoen mondmaskers door de Provincie Antwerpen. Voor die levering is de gemeente dan weer afhankelijk van de timing van de Provincie Antwerpen. Ook in dit geval staat de gemeente Schilde in voor de huis-aan-huis-bedeling.

65-plussers

Maar ook daarbij is het onduidelijk of iedere inwoner tegen aanstaande maandag over een mondmasker zal beschikken. Daarom wil de gemeente op korte termijn een oplossing bieden aan haar 65-plussers. Zo ondersteunt ze de #NationaleNaaiActie. Heel wat gemeentemedewerkers en vrijwilligers zijn aan de slag om mondmaskers te maken. Die zal ze deze week nog bedelen aan zo veel mogelijk mensen die tot de risicogroep behoren.

De zelfgemaakte mondmaskers zullen prioritair bedeeld worden aan de 65-plussers. Dat zijn in eerste instantie bewoners die ouder zijn dan 65 jaar, nog geen mondmasker in hun bezit hebben en van plan zijn zich eerstdaags met het openbaar vervoer te verplaatsen of in een situatie komt waar de sociale afstand moeilijk gegarandeerd kan worden. Wie aan die drie criteria voldoet, kan een mondmasker aanvragen via een online formulier op de gemeentelijke website.