Gemeente schenkt 19 laptops aan kwetsbare gezinnen emz

27 april 2020

13u22 0 Schilde De gemeente Schilde neemt initiatief om kwetsbare gezinnen doorheen deze zware coronaperiode te helpen. Zo schonk het lokaal gemeentebestuur reeds negentien laptops aan kansarme kinderen. Daarnaast krijgen de inwoners die in armoede leven, extra financiële steun in de vorm van voedselbonnen.

Organisaties als Netwerk tegen Armoede, Samenlevingsopbouw, Welzijnsschakels, Welzijnszorg en ATD Vierde Wereld waarschuwen ervoor dat mensen in armoede door de coronacrisis totaal geïsoleerd dreigen te raken en daardoor essentiële hulp mis zouden kunnen lopen. Dat wil de gemeente Schilde niet laten gebeuren. Daarom ondernam het verschillende initiatieven om de kwetsbare gezinnen en mensen in armoede doorheen de coroonacrisis te krijgen.

Laptops

Zo kon het lokaal bestuur met tussenkomst van het kinderarmoedefonds negentien laptops aankopen voor kwetsbare gezinnen. Daardoor kunnen ook de kinderen uit die gezinnen hun schoolwerk tot een goed einde brengen. Gezinnen die nood hebben aan een laptop, kunnen dat nog steeds melden. Wanneer die nood blijkt uit het sociaal onderzoek volgend op de aanvraag, zal de gemeente ook voor dat gezin een laptop aankopen.

Voedselbonnen

Daarnaast krijgen de inwoners die in armoede leven, iedere week per gezinslid een voedselbon ter waarde van 10 euro. Daarmee kan bij elke supermarkt of lokale handelaar in de buurt aankopen gedaan worden. Bovendien kunnen de gezinnen nog steeds een voedselpakket ophalen.

Verder schenkt de gemeente aandacht aan de kinderen. In samenwerking met Feestvarken vzw en Unilever kon de gemeente Schilde kleurplaten en bons voor ijsjes schenken aan kwetsbare gezinnen in Schilde.

Broodronde

Ook de oudere inwoners laat de gemeente niet in de kou staan. Het OCMW organiseert een broodronde voor oudere en kwetsbare inwoners van Schilde die zich vanwege de huidige coronamaatregelen moeilijk kunnen verplaatsen. Daarbij levert een vrijwilliger de bestellingen aan huis. Daarenboven hebben gemeentemedewerkers alle 75-plussers van de gemeente opgebeld om te vragen hoe het met hen gaat en een babbeltje te slaan.