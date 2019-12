Gemeente pakt uit met digitaal huzarenstukje: “Projecten meerjarenplan teruggekoppeld aan ideeën POP-UP winkel” emz

20 december 2019

21u13 0 Schilde De gemeente Schilde heeft zijn plannen voor de komende zes jaar op straffe wijze online kenbaar gemaakt. De projecten van het meerjarenplan werden op de vernieuwde website www.schildeschittert.be geplaatst. Tegelijkertijd is de website een digitaal vervolg van de POP-UP winkel, die vandaag zijn deuren sloot: “De projecten van het meerjarenplan worden daar teruggekoppeld aan ideeën die de Schildenaren gaven in de POP-UP winkel”, vertelt burgemeester Dirk Bauwens (N-VA).

Op vrijdagmiddag 20 december sloot de POP-UP winkel in Schilde de deuren. Daar konden inwoners van de gemeente hun creatief idee voor een betere toekomst van de gemeente achterlaten. Al die suggesties nam de gemeente digitaal op in de vernieuwde website www.schildeschittert.be. Op die manier wil het gemeentebestuur blijvend communiceren met de inwoners, die nog steeds nieuwe ideeën kunnen insturen via de website.

De website dient niet alleen om losse ideeën te categoriseren. De meerderheidspartijen koppelden aan zoveel mogelijk suggesties een concreet project uit het meerjarenplan. In de categorie ‘groene gemeente en duurzaamheid’ staat bijvoorbeeld het burgeridee om hondenlosloopzones in te richten in Schilde. Daaronder vertelt de gemeente hoe ze bezig is met de uitvoering van dat idee, namelijk de hondenlosloopzone op de hoek van de Moerhoflaan en de Dennenlaan. Daar wordt ook het budget van 20.000 euro vermeld. Ook de timing van het project wordt toegelicht.

Burgerbegroting

Sommige suggesties konden nog niet gekoppeld worden aan een concreet project uit het meerjarenplan: “Maar daar werken we in de toekomst uiteraard ook aan”, zegt Bauwens. De gemeente gaat zelfs nog een stap verder: “Onze inwoners mogen een deel van de middelen zelf rechtstreeks inzetten. Vanaf 2021 plannen we de uitvoering van een burgerbegroting. Op die manier kunnen de Schildenaren zelf bepalen hoe ze hun wijk beter willen maken”, zegt schepen voor financiën Olivier Verhulst (Open VLD).

Een kijkje nemen op de website kan via www.schildeschittert.be.