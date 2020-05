Gemeente op zoek naar vrijwilligers om mondmaskerfilters te bedelen emz

06 mei 2020

12u28 0 Schilde De gemeente Schilde is op zoek naar vrijwilligers om mondmaskerfilters van de federale overheid rond te brengen. Die kunnen in herbruikbare, stoffen mondmaskers gebruikt worden. De bedeling start op vrijdag 8 mei om half 10.

Aan de gemeente zijn er filters geleverd. Daardoor kan er gestart worden met de bedeling ervan aan alle adressen in Schilde. Daarvoor rekent de gemeente op de hulp van haar inwoners. Wie zijn steentje wil bijdragen, komt best met een bakfiets, een fiets voorzien van fietszakken of een rugzak of een winkeltrolley.

Kandidaturen indienen kan via het platform Schilde Helpt. De gemeente zal vrijdagmorgen contact opnemen met de geïnteresseerden. De vrijwilligers moeten tussen de 16 en 65 jaar zijn, en mogen niet zwanger zijn, ziek zijn of ziektesymptomen vertonen.