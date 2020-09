Gemeente leent voetbalclub renteloos 60.000 euro om coronacrisis door te komen emz

24 september 2020

16u42 0 Schilde Het bestuur van de gemeente Schilde heeft KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde een renteloze lening van 60.000 euro verschaft. Door de coronacrisis kreeg de voetbalclub het financieel moeilijk. Traditionele evenementen om geld in het laatje te krijgen werden geannuleerd, maar allerlei vaste kosten zijn wel blijven doorlopen. “Dit geeft ons ademruimte om op zoek te gaan naar alternatieve acties”, aldus clubvoorzitter Koen Scheurweghs (42).

De gemeente Schilde deed in het voorjaar bij alle verenigingen een rondvraag of ze op korte termijn door de coronacrisis in de problemen zouden komen. “KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde kwam aan onze deur kloppen”, vertelt schepen voor Sport Pascale Gielen (N-VA).

Vorig jaar is onze grasmaaier van 15.000 euro gestolen. Drie weken geleden hebben we een nieuwe gekocht. Die is onlangs opnieuw gepikt. Voorzitter Koen Scheurweghs

Geen inkomsten, veel kosten

“Sinds maart zijn alle evenementen afgelast. Onze winstgevende fuif en BBQ in april en mei zijn niet kunnen doorgaan. Ook de inkomsten van de kantine vielen weg. We kwamen met een ‘cashflowprobleem’ te zitten. Ook ons mosselweekend in oktober kan niet doorgaan”, aldus Scheurweghs.

De club met 700 leden moet wél vele kosten dragen. “We hebben twee sites te onderhouden: Molenakker en Rozenhoek. Dat is geldverslindend. Al komt de gemeente daar sowieso wel in tussen. Vorig jaar is onze grasmaaier van 15.000 euro gestolen. Drie weken geleden hebben we een nieuwe gekocht. Die is onlangs opnieuw gepikt. Er zijn duizenden euro’s door onze neus geboord”, zegt Scheurweghs.

En dat is niet alles: sportmateriaal, sportkledij, huur van containers, energiekosten van terreinverlichting, betaling van spelers, trainers, coaches, medewerkers... KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde kan de 60.000 euro dus wel goed gebruiken, al beseft de voorzitter wel dat ze dat geld ooit zullen moeten terugbetalen.

Niet voor spelerslonen

Niet alle politieke partijen in Schilde onthalen de lening even positief. “De gemeente betaalt al 10.000 euro aan werkingskosten per jaar, betaalt de helft van de nutskosten en zorgt voor infrastructuur plus de velden. Ik zie ook dat er nog 10.000 euro spelerslonen openstaan. De gemeente moet toch niet instaan voor de spelersverloning van een amateurvereniging?”, aldus CD&V-gemeenteraadslid Hans Hanssen. Ook Groen toonde zich sceptisch.

Het bestuur antwoordt dat die 60.000 euro lening niet voor spelerslonen gebruikt mag worden. “Het is dus absoluut niet de bedoeling om spelers te gaan vergoeden met de lening. De lening is toegestaan in het belang van onze inwoners en jeugd zodat zij hun activiteiten verder kunnen uitoefenen”, zegt burgemeester Dirk Bauwens (N-VA).

Alternatieven

Toch vermoedt Hanssen dat het probleem dieper zit dan de gevolgen van de coronacrisis alleen. “Ik vrees dat de lening een druppel op de hete plaat is”, zegt hij. “Normaal gezien fietsen we de kosten zelf dicht, maar door de coronacrisis is de gemeente ons tegemoet gekomen. We zijn volop alternatieven voor onze evenementen aan het bedenken zoals een verkoop van dozen wafels of ontbijtmanden”, besluit Scheurweghs.