Gemeente laat inwoners asbest gratis deponeren: “Wij willen de Schildenaren stimuleren om asbest veilig af te voeren” Ewoud Meeusen

08 november 2019

De gemeente Schilde doet via het ophalen van asbest extra inspanning om de burgers aan te zetten om hun woning te renoveren: "Wij beschikken in onze gemeente over een nogal oud woning patrimonium", verduidelijkt schepen van Milieu Olivier Verhulst. De asbestvezels die vrijkomen bij slijtage of afbrokkeling door weersomstandigheden, zijn erg giftig als ze ingeademd worden. Daarom is het belangrijk dat woningen asbestveilig gemaakt worden.

Het lokaal bestuur heeft in samenwerking met Igean een systeem uitgewerkt om de Schildenaren te helpen om hechtgebonden asbest zoals asbestcementplaten of asbestbloembakken te bestrijden. Igean levert tegen betaling twee plaatzakken, big bags of een container en persoonlijke beschermingsmiddelen. Als die gevuld zijn met het asbestmateriaal, komt Igean het afval ophalen. Dat asbestafval belandt op een speciale plek in het containerpark van Wommelgem. De gemeenteraad heeft besloten om het deponeren van asbestmateriaal gratis te maken: “Wij proberen acties te doen om ervoor te zorgen dat geen enkele inwoner geremd wordt om een gevaarlijk materiaal als asbest te verwijderen uit hun omgeving”, vertelt schepen Verhulst.