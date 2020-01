Gemeente haalt kerstbomen op vanaf 7 januari emz

05 januari 2020

21u02 1 Schilde De gemeente Schilde komt vanaf 7 januari de kerstbomen bij zijn inwoners thuis ophalen. Wie zijn exemplaar met de gemeentediensten wil meegeven, moet die dinsdagmorgen vóór 08.00 uur buiten zetten zonder pot of versiering.

Na de eindejaarsperiode en talrijke feestdagen is de kerstboom vaak overbodig in huis. De gemeentediensten haalt daarom vanaf dinsdag 7 januari om 08.00 uur de kerstbomen op. De inwoners moeten ervoor zorgen dat die tegen dan buiten staat zonder pot of versiering. De gemeente verwittigt dat de ophaling een week of langer kan duren: “Uw straat komt zeker aan de beurt”, klinkt het. De kerstboomverbranding vindt plaats op zaterdag 11 januari vanaf 17 januari op het Lodewijk Vochtplein in deelgemeente ‘s Gravenwezel (Schilde).

Kunstbomen haalt de gemeente niet op, maar die kunnen wel binnengebracht worden op het recyclagepark. De decoratie kan u deponeren bij het restafval.