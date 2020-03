Gemeente drukt inwoners op hun plicht om hinderende beplanting te snoeien emz

16 maart 2020

13u06 0 Schilde De gemeente Schilde drukt haar inwoners op hun plicht om beplanting te snoeien zodat ze passerend verkeer niet hinderen. Wie dat niet doet, riskeert een GAS-boete van 350 euro.

In het voorjaar krijgen struiken, hagen en bomen flinke groeischeuten. De gemeente Schilde vraagt dan ook dat die in toom gehouden worden. De minimumhoogte voor overhangend groen op de openbare weg is voor voet- en fietspaden 2,5 meter vrije hoogte, voor op de rijweg is dat 4,20 meter vrije hoogte. Takken die lager hangen, moeten dus verplicht gesnoeid worden. Dat geldt ook voor hoekpercelen. In dat geval geldt dat de beplanting tot een afstand van vijf meter gemeten vanaf de hoek en aan beide kanten maximaal 75 centimeter hoog mag zijn. Zo blijft de zichtbaarheid op het kruispunt optimaal. Wanneer die regels niet nageleefd worden, kan een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) krijgen.