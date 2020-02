Gemeente biedt inwoners gratis reflecterende huisnummerplaatjes aan emz

18 februari 2020

12u52 2 Schilde De gemeente Schilde biedt zijn inwoners gratis huisnummerplaatjes aan. Op die manier wil de gemeente zeker zijn dat de huisnummers voor de veiligheidsdiensten duidelijk zichtbaar zijn, zodat de brandweer, politie of ziekenwagen altijd snel en makkelijk de huizen kunnen vinden.

Al verschillende jaren voeren de veiligheidsdiensten actie om de burgers erop te duiden dat het van levensgroot belang kan zijn dat de huisnummers duidelijk zichtbaar zijn. Dat is overigens ook wettelijk verplicht. Daarom heeft de gemeente Schilde huisnummerplaatjes ter beschikking om ervoor te zorgen dat de huisnummers van al haar inwoners duidelijk zichtbaar zijn. De inwoners van Schilde kunnen die gratis komen ophalen op de gemeente. De gemeente roept op die aan de brievenbus te bevestigen.

Bestellen

De huisnummerplaatjes zijn zwart-wit, strak vormgegeven en hebben een wit reflecterend plaatje met zwarte cijfers. Volgens de gemeente passen ze bij elke bouwstijl. Niet elke huisnummer is in voorraad. Sommige huisnummers zoals nummers hoger dan 240 of speciale nummers als 14/A moeten besteld worden door de gemeente. Om die te laten bestellen, dient u contact op te nemen met de gemeente.

De huisnummerplaatjes kunnen opgehaald worden aan de gemeente. Ieder huis heeft recht op één huisnummerplaatje. U moet kunnen aantonen dat u op het adres woont of dat u eigenaar of huurder bent. Meer informatie kan u verkrijgen via dienst burgerzaken op de Brasschaatsebaan 30 in Schilde of via 03 380 16 00.