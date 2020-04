Gemeente beloont kringlooptuinieren met cadeaucheques emz

20 april 2020

13u30 2 Schilde De gemeente Schilde daagt haar inwoners uit om aan ‘kringlooptuinieren’ te doen. De eerste 25 deelnemers die een foto van de nuttige kringloop van hun eigen tuinafval doorsturen, worden beloond met twee cadeaucheques van de gemeente ter waarde van 15 euro.

Afgelopen week was het bijzonder druk aan het recyclagepark in Schilde. Met tuinafval kunnen de inwoners van de gemeente Schilde daar echter nog niet terecht. De gemeente moedigt hen dan ook aan om te doen aan ‘kringlooptuinieren’: het tuinafval op een creatieve manier verwerken in eigen tuin. Zo kan snoeihout gevlochten worden tot een omheining of een insectenhotel gemaakt worden van holle takken.

Cadeaucheques

Wie op een originele manier zijn snoeiresten verwerkt of andere creatieve kringloopideeën tot uitvoering brengt, kan daarvan een foto doorsturen via een digitaal formulier op de website van de gemeente Schilde. De eerste 25 deelnemers krijgen twee cadeaucheques van Schilde- ‘s-Gravenwezel ter waarde van 15 euro. Die kunnen gebruikt worden in de winkels en horecazaken van de gemeente Schilde.