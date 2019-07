Geheimzinnige nachtdropping op 13 augustus Toon Verheijen

24 juli 2019

14u41 0 Schilde De gemeente Schilde en de Heemkundige Kring Scilla organiseren op dinsdag 13 augustus een spookachtige nachtdropping voor iedereen die ouder is dan 16 jaar.

Deelnemers worden gedropt met het team op een geheime locatie. Daar start de zoektocht naar de finish op tijd. Duik mee in de donkere geschiedenis van Schilde terwijl je op verschillende posten opdrachten kunt doen om tijd te winnen. Wil je meer weten over deze spannende zoektocht? Helaas, daarover geeft de organisatie niets prijs. “Oh ja: een blinddoek voor onderweg hoef je niet mee te brengen, die hebben wij.” Het startpunt is ’t Parkske in de Eugeen Dierckxlaan. Starten kan tussen 21 uur en middernacht. Teams bestaan uit drie tot zes personen. Individueel inschrijven kan ook, maar dan bepaalt de organisatie de teams. Deelnemen kost 3 euro. Inschrijven kan via http://www.schilde.be