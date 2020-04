Geen Wezel Culinair op het zomerprogramma emz

16 april 2020

14u17 0 Schilde De organisatie van Wezel Culinair heeft besloten de editie van 2020 niet te laten doorgaan. Door de coronacrisis had de cruciale voorbereiding reeds zijn start gemist. “We beloven wel dat we van Wezel Culinair 2021 een parel van een evenement zullen maken”, zegt organisator Michel Van Genechten.

Door de uitbraak van het coronavirus wordt de horeca en de lokale bedrijven zwaar getroffen. “Iedereen beleeft een moeilijke tijd. Het is jammer genoeg totaal onvoorspelbaar hoe de situatie de volgende maanden zal evolueren”, zegt Van Genechten. Daarom besloot de organisator van Wezel Culinair het evenement in september af te gelasten. “Voor ons als organisatie is er al veel kostbare tijd verloren, waardoor de voorbereiding haar start heeft gemist. Onze prioriteit is echter het welzijn en gezondheid van onze bezoekers, medewerkers, partners en standhouders.”

Parel

Desondanks blikt Van Genechten met goede moed vooruit op Wezel Culinair 2021. “Het geeft ons de opportuniteit om in 2021 van hét culinair festival der Voorkempen een parel van een evenement te maken met een solide voorbereiding en structuur.” Die editie zal plaatsvinden op 3, 4 en 5 september op de festivalweide in ‘s-Gravenwezel (Schilde).