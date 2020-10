Geen ontbijt voor Dag van de Jeugdbeweging, wel een ontbijtpakket emz

10 oktober 2020

20u19 0 Schilde Alle jeugdbewegingen vieren op vrijdag 23 oktober de ‘Dag van de Jeugdbeweging’. In Schilde gaat dat normaal gezien gepaard met een ontbijt. Door de coronacrisis gaat dat echter niet door. De gemeente voorziet wel een gratis ontbijtpakket om mee te nemen als vervanging.

Vorig jaar zetten de leden van de Schildense jeugdbewegingen hun Dag van de Jeugdbeweging geslaagd in met een ontbijt in ‘t Parkske. Voor een dergelijk evenement steekt het coronavirus dit jaar een stokje. Wel zorgt de gemeente voor een alternatief. Tussen half 7 en 8 kunnen leden in uniform een gratis ontbijtbox komen ophalen aan JoS. Dat bevat een boterham met kaas, een boterham met salami, een reep chocolade van de wereldwinkel en een opnaaibadge voor op een uniform. De ontbijtpakketten mogen wel niet ter plaatse opgegeten worden. Na het oppikken moet het terrein dus verlaten worden.

De ontbijtboxen zijn op vrijdagmorgen 23 oktober tussen 06.30 uur en 08.00 uur op te halen aan het ontmoetingscentrum JoS op de Eugeen Dierckxlaan 24 in Schilde.