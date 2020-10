Geen Halloweenwandeling, wél een griezelfilm met leerkrachten in de hoofdrol voor leerlingen Vennebos emz

07 oktober 2020

09u31 0 Schilde Door de coronacrisis besloot basisschool Vennebos in Schilde dit jaar geen grootse Halloweenwandeling op haar domein te organiseren. Wel hebben de leerkrachten vrijdag de opnames van de griezelfilm ‘Het Magische Vuur’ in samenwerking met de Schildense heemkundige kring Scilla ingeblikt. Leerlingen, ouders en andere fans kunnen die op vrijdagavond 23 oktober thuis bekijken. “Voor de kinderen zou het een teleurstelling zijn als we niets zouden doen voor Halloween”, zegt leerkracht Charlotte Broeckhoven, die in de film de rol van heks ‘Wanneke Stok’ voor haar rekening neemt.

Twee kinderen met rode uitslag, een wanhopige moeder, een kruidenheks, een angstaanjagende duivel, twee enge trollen, een rondvliegend spook en ‘Pietje de Dood’. In die rollen kropen twee kinderen van de juffen en zeven leerkrachten van het Vennebos om een griezelfilm van ongeveer twintig à vijfentwintig minuten in elkaar te boksen.

Inspiratie uit volksverhalen

Het scenario werd geschreven door Paul Vekemans van Scilla. Hij schiep verschillende lokale volkslegendes tot één geheel. “Het zijn verhalen die vroeger nog aan mij zijn verteld. En nu geven we die door aan de leerlingen van de school”, lacht Paul.

Zo gaat ‘Het Magische Vuur’ over kinderen Rikske en Fikse van Mie Pot. Ze hebben last van rode huiduitslag en vol van wanhoop gaat moeder met hen naar de heks ‘Wanneke Stok’. Samen met Mie Pot trekt de heks naar het magische vuur in het bos, waar ze haar krachtige geneesmiddelen uit haalt. Onderweg komen ze allerlei duistere figuren tegen...

Coronaveilig alternatief

Op 23 oktober zullen de leerlingen verkleed in Halloweenthema naar school mogen komen. ‘s Avonds komt de film online op onder meer de website en Facebookpagina van de school. Zo kunnen de griezelige scènes thuis bekeken worden, niet alleen door de kinderen, maar ook door de (groot)ouders. Het is dus een coronaveilig alternatief voor het massale publiek dat normaal naar de Halloweentocht komt. “Halloween is iets waar onze leerlingen echt naar uitkijken. En er is al zoveel niet kunnen doorgaan. Dus we zijn blij dat we de kinderen - en hun (groot)ouders - nu toch een vertelling kunnen bieden”, besluit leerkracht Liv Coppens, één van de twee trollen in de film.