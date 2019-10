Geboren in de fifties en jong van geest? Dan is Ummagumma de club voor jou Toon Verheijen

24 oktober 2019

16u52 2 Schilde Van een handvol leden naar een bloeiende vereniging met 400 leden in nog geen drie jaar tijd. Ummagumma is springlevend. Kris Dieltiens en Gie Verlinden richtten de club op omdat ze nergens hun gading vonden. Een tweede ‘jeugdclub’, want een halve eeuw geleden richtten ze jeugdhuis Pagode op. “Muziekavonden, lezingen, ontspanning. Van onze menukaart lust iedereen wel iets”, zegt medeoprichter Kris Dieltiens.

Ummagumma. Met zo’n naam al val je op. Het is een plaat van Pink Floyd die dit jaar toevallig vijftig jaar bestaat. “We moesten een naam hebben die nog niemand had. En de populaire plaat van Pink Floyd kwam er in onze jeugdjaren want we mikken een beetje op leden ‘born in the fifties’”, vertelt Kris Dieltiens (70). “Al is dat zeker niet zo strikt te nemen hoor, want we hebben ook een 88-jarige in onze rangen. Eigenlijk is elke ‘senior’ die zich nog jong voelt of graag naar onze bijeenkomsten komt, welkom. We zijn ermee gestart omdat sommigen – en dat is absoluut niet verkeerd bedoeld – nog te jong voelden om aan te sluiten bij een seniorenvereniging.”

Hoe oud je ook bent, iedereen die zich nog jong van geest voelt en lid wil worden is welkom Kris Dieltiens

Wilde haren

Pink Floyd bracht toch wat stevigere muziek. Stevig dansen en af en toe zelfs headbangen, gebeurde wel eens in de jeugdclub Pagode. Die werd destijds opgericht door enkele leden, onder wie Kris Dieltiens. “De wilde haren zijn we kwijt, maar muziekactiviteiten doen we nog. Al is het dan wat rustiger (lacht). Begin november houden we een bijeenkomst om de vijftigste verjaardag van de plaat Ummagumma te vieren. Maar net zo goed hebben we lezingen, voorstellingen over trappistenbieren of iemand die uitleg komt geven over voetreflexologie. We hebben wekelijks bijeenkomsten op dinsdag en op donderdag in ons ‘clublokaal’ in 't Parkske naast de brandweer, waar we telkens om 14.30 en om 20 uur iets organiseren. Tussendoor is ook iedereen welkom om iets te komen drinken. Gemiddeld hebben we zo’n tweehonderd activiteiten per jaar, een pak meer dan andere seniorenvereninging.”

Theater

Jan Van Doorslaer (65) is ook van bij het begin betrokken bij Ummagumma. Hij is een van de vijftig vrijwilligers die de club draaiende houdt. “Twee keer per week ben ik hier. Het is zoals vijftig jaar geleden bij Pagode. IJe komt mensen tegen, je praat wat, je maakt nieuwe vrienden.” Waarop hij wijst naar een beeld op de ijskast achter de toog. Twee handen die elkaar vastnemen met daaronder de naam van de vereniging. “Verbinden. Dat is wat we hier willen doen.”

Jan is ook een van de spelers die op 9 en 10 november en uniek theaterstuk gaan brengen. “We spelen het stuk drie keer en het is al weken uitverkocht. 700 kaarten! Het is een zelfgeschreven theaterstuk met muziek, dans, video, beweging, dialogen. Modern theater zeg maar. We doen dat deels zelf, maar ook met inwoners van Schilde die geen lid zijn.”

Meer info op www.ummagumma.be